Huismoeder Dominiek (45) haalt uit het niets 10.000 stemmen voor Vlaams Belang en pakt zitje in Kamer Bart Huysentruyt

27 mei 2019

17u59 4 Zedelgem Dominiek Sneppe-Spinnewyn (45) is onverwacht en met meer dan 10.000 voorkeursstemmen verkozen voor Vlaams Belang. Ze krijgt een zitje in de Kamer.

“Dat is uiteraard fantastisch nieuws", zegt de huismoeder. “Ik moet alvast geen job opgeven om in de Kamer te gaan zetelen.” Ze wil er vooral inzetten op sociale thema’s. “Maar ook de transmigratie in Zeebrugge en ethische thema’s spreken me heel erg aan. Doordat ik verkozen ben in het federaal parlement moet ik mijn zitje als provincieraadslid wel afgeven. Dat voelt toch een beetje spijtig aan, want ik deed dat wel erg graag. Anderzijds krijg ik nu een geweldige kans om het parlement van dichtbij te volgen. Ik ga me dan ook snel inwerken.”