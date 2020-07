Hoe kan lokale handel geholpen worden? Dat laat Zedelgem een adviesbureau uitzoeken Bart Huysentruyt

03 juli 2020

15u36 0 Zedelgem Het advies – en communicatiebureau URBAN-IMPACT zal in Zedelgem de komende maanden een reeks acties opzetten om de lokale economie te ondersteunen. Er wordt, samen met de gemeente, een visie- en beleidsplan opgemaakt.

Alles gebeurt onder het motto ‘Zedelgem VERBINDT.ONDERNEEMT.BELEEFT’, dat meteen ook het logo van de campagne vormt. “We hebben een fijn aanbod aan ondernemers en winkels in onze gemeente en willen dat vooral behouden”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “Maar de coronacrisis zet dat allemaal onder druk en daarom nemen we een adviesbureau in de arm om ons hierin te begeleiden.”

De recent voorgestelde actie Koop Lokaal is al een voorsmaakje, maar Zedelgem wil meer doen. “Zo willen we dat meer lokale handelaars deelnemen aan de actie met de Zedelgemse cadeaubon, die zo belangrijker wordt”, zegt schepen van Economie Ann Devriendt (CD&V-NW). “Maar we zullen ook inwoners en ondernemers bevragen. Vraag en aanbod willen we op elkaar afstemmen.”