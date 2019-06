Hertog Jan krijgt tweede leven als feestzaal (en voor een prijsje stelt De Mangeleer nog eens de menu samen) Bart Huysentruyt

06 juni 2019

10u44 0 Zedelgem Voormalig driesterrenchef Gert De Mangeleer en zijn zakenpartner Joachim Boudens gaan hun vroegere zaak Hertog Jan beschikbaar houden voor feesten.

Vanaf nu kan je het restaurant, dat eind vorig jaar definitief de deuren sloot, boeken als feestzaal voor maximaal 200 personen. De Mangeleer en Boudens gaan daarvoor in zee met traiteur Atelier Ducheyne uit Brugge. Wie een feest wil organiseren in de gebouwen van Hertog Jan, kan kiezen uit twee formules. “Ofwel hou je het simpel en staat Atelier Ducheyne in voor het gastronomische luik van het feest, ofwel ga je voor de luxeformule”, vertelt Niek Ducheyne. “Bij die luxeformule kiest Gert De Mangeleer mee de gerechten en zorgt Joachim Boudens voor bijpassende wijnen. Dat is uiteraard een beetje duurder dan de gewone formule, maar je maakt dan ook gebruik van de kennis en expertise van deze twee toppers in de gastronomie.” Sinds het driesterrenrestaurant is gesloten, dient de locatie als testkeuken voor het nieuwe restaurant van De Mangeleer. Hij opende drie maanden geleden L.E.S.S. op ‘t Zand in Brugge. Op 27 juni gaat een tweede restaurant open. Dan starten De Mangeleer en Boudens met een pop-upzaak in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. In Bar Bulot ligt de nadruk volledig op zeevruchten. De zaak zal drie maanden open zijn. Daarna opent op diezelfde locatie een nieuwe bistro, geheel in Parijse stijl.