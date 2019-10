Herman Van Rompuy komt naar Zevenkerken Bart Huysentruyt

12 oktober 2019

15u24 0 Zedelgem De monnikengemeenschap van de Sint-Andriesabdij-Zevenkerken heeft oud-Europees president Herman Van Rompuy op bezoek op woensdag 23 oktober om 20 uur.

Van Rompuy heeft het bij de monniken over ‘Acht boeiende jaren als voorzitter van de Europese Unie’. Deze lezing wordt gehouden in de lezingenreeks ‘Te gast op woensdagavond in Zevenkerken’ en is in samenwerking met het Davidsfonds ‘Land van Gruuthuse’. Kaarten kosten zes euro. Leden van het Davidsfonds betalen een euro minder.