Goedkope maaltijd met restjes in het Kruimelcafé Bart Huysentruyt

05 februari 2020

20u51 0 Zedelgem In dienstencentrum Jonkhove in Aartrijke kan je sinds kort elke woensdagnamiddag restjes eten in het Kruimelcafé. Dat is een concept dat ook elders in de regio al voet aan grond kreeg.

Het Kruimelcafé bereidt gezonde en lekkere gerechten met restjes en overschotten van lokale handelaars. Zo stond er woensdag onder meer groentensoep, ratatouille, bananenijs en fruitsalade op het menu. In Aartrijke runnen Katrien Van Steenkiste en Patriek Vanbelle uit Veldegem het Kruimelcafé. Ze leerden het concept kennen in het naburige Oostkamp en waren zo onder de indruk dat ze het Kruimelcafé ook in hun eigen gemeente wilden lanceren. Er wordt wekelijks op woensdag om 14 uur gekookt in Jonkhove in Aartrijke. Het Kruimelcafé biedt mensen de kans om een goedkope maaltijd te eten. Iedereen is welkom om te koken. Vanaf 17.30 uur kan dan aangeschoven worden voor soep en om 18 uur volgt het hoofdgerecht in buffetvorm. Afsluiten gebeurt met een dessert. Wie wil komen eten, betaalt 2,5 euro per persoon. Met een maaltijdpas van de gemeente schuif je aan voor 1 euro. Vrijwilligers die mee koken, eten gratis.

Het concept geniet de medewerking van de gemeente Zedelgem, want het is volgens burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW) een manier om de eenzaamheid tegen te gaan. “We investeren veel in dienstencentra, omdat we mensen samen willen krijgen. In Jonkhove kan dat op een heel laagdrempelige manier. Een vers en lekker avondmaal, in het bijzijn van anderen, is een initiatief dat we bijzonder genegen zijn. De locatie bieden wij dan ook aan.”

Meer info op de Facebookpagina, of via kruimelcafé@zedelgem.be.