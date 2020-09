Gianni Marchand start zaterdag in Heistse Pijl en zondag in Antwerp Port Epic: “Veel keuze in programma is er jammer genoeg niet” Hans Fruyt

08 september 2020

10u20 0 Zedelgem Voor niet-professioneel continentale ploegen zou september een hele drukke maand moeten zijn. Corona besliste daar anders over. Aartrijkenaar Gianni Marchand (30) kan deze maand, in het beste geval, vijf keer een rugnummer opspelden.

Zaterdag komt Marchand aan de start van de Heistse Pijl, een kermiskoers die dit seizoen al twee keer werd geschrapt, maar op 12 september toch wordt georganiseerd. Daags nadien rijdt hij de Antwerp Port Epic, een UCI-koers deels over onverharde wegen. De Gooikse Pijl (20/9), het Belgisch profkampioenschap in Anzegem (22/9) en Parijs-Chauny (27/9) zijn de overige wedstrijden waaraan Marchand deze maand kan deelnemen. Een koers over een Ardennenparcours zit er voor de continentale renner niet in.

“Uiteraard zou ik veel liever de Grote Prijs van Wallonië en Famenne Ardenne Classic rijden, maar die wedstrijden zijn geschrapt”, zucht Marchand. “Omdat er zo weinig koersen zijn, kom ik overal gemotiveerd aan de start. De Heistse Pijl zaterdag is een profkermiskoers. Daar hoop ik de wedstrijd te kunnen maken. Zondag kom ik voor het eerst aan de start van de Antwerp Port Epic. Woensdag ga ik het parrkoers verkennen. Niet onbelangrijk, denk ik. Op die onverharde stroken moet je een beetje geluk hebben. Als ik mag kiezen rijd ik liever een gewone wegwedstrijd. In deze bizarre periode mag je niet te kieskeurig zijn. Eind september trekken we met Tarteletto-Isorex naar Parijs-Chauny. Laat ons hopen dat die koers, ondanks al die rode zones in Frankrijk, doorgaat.”

Strijdlust

Nadat wielrennen weer werd toegestaan kon Marchand enkele oefenkoersen rijden. Deelnemen aan de Ronde van Vlaams-Brabant was plots een opportuniteit. Daarna volgde de Ronde van Wallonië. “In de tweede rit kreeg ik de prijs van de strijdlust nadat ik in een lange vlucht zat”, blikt Marchand even terug. “In de derde rit liet ik me opnieuw zien, maar twee kilometer voor een steile klim kreeg ik materiaalpech. Na depannage ben ik niet meer in de eerste groep geraakt. In de slotetappe was ik mee met de 25 sterkste renners. Met negen teams uit de World Tour haalde de Ronde van Wallonië een hoog niveau. Op 14 oktober komen we zeker aan de start van de Scheldeprijs in Schoten. Hopelijk mogen we de week voordien ook de Brabantse Pijl afwerken.”