Gemeenteraadsleden Zedelgem nemen Dominiek Sneppe openlijk onder vuur na holebi-uitspraken: “Onze inwoners worden ten onrechte over zelfde kam geschoren” Mathias Mariën

25 juni 2019

13u42 8 Zedelgem De gemeenteraadsleden in Zedelgem distantiëren zich openlijk van de uitspraken die raadslid en Vlaams Belang-fractieleider Dominiek Sneppe deed over holebi’s. “We hebben het gevoel dat alle gemeenteraadsleden en bij uitbreiding inwoners van Zedelgem over dezelfde kam worden geschoren", zegt Stijn Timmerman, fractievoorzitter van CD&V-Nieuw. Voor aanvang van de gemeenteraad zullen de raadsleden met een ‘regenboogvlag’ poseren om een statement te maken.

“Holebi’s die trouwen en kinderen krijgen? Dat vind ik een brug te ver.” Met die uitspraak deed Dominiek Sneppe heel wat wenkbrauwen fronsen. Het pas verkozen Kamerlid stelde zo openlijk de verworven holebirechten in vraag en nam die woorden ook niet meteen terug. In Zedelgem, waar Sneppe zetelt in de gemeenteraad, voelen ze de gevolgen nog steeds.“Onze gemeente kwam in een heel negatief daglicht te staan”, zegt Stijn Timmerman. Niet alleen werd Zedelgem door een federaal volksvertegenwoordiger en collega-raadslid beschreven als een ‘boerengat’, de persoon in kwestie stelde bovendien dat het homohuwelijk en adoptie door homo’s voor haar een brug te ver ging, waar zij in hetzelfde navolgend interview geen woord van terug nam. Hoezeer de persoon in kwestie ook heeft pogen te benadrukken dat het om een persoonlijke mening ging, is het duidelijk dat alle gemeenteraadsleden en bij uitbreiding alle inwoners van de gemeente Zedelgem over eenzelfde kam werden geschoren en als holebi-haters werden beschouwd. Wat uiteraard absoluut niet zo is."

Signaal

De fracties CD&V-NIEUW, NV-A, Groen en sp.a distantiëren zich nu ten stelligste van de gedane uitspraken. Het is wat de partijen betreft zelfs noodzakelijk dat hierover een duidelijk signaal wordt verstuurd en er geen enkele twijfel mag over bestaan dat de verworven holebi rechten op geen enkele wijze in twijfel worden getrokken en deze steeds zullen gevrijwaard worden. “Bij uitbreiding moet het duidelijk zijn dat de gemeente Zedelgem al haar burgers als gelijken behandelt en elke aanzet tot holebi-haat ten stelligste veroordeelt”, zegt Timmerman nog. Door de fracties werd dan ook een gezamenlijke motie ingediend voor de gemeenteraad van 27 juni om te horen beslissen dat het bestuur van de gemeente Zedelgem elke aanzet tot holebi-haat zal veroordelen en haar burgers, ongeacht hun geaardheid, als gelijke zal behandelen. Om deze motie kracht bij te zetten, komen alle raadsleden en de leden van het BCSD voor aanvang van de gemeenteraad donderdag om 18u45 samen aan het Gemeentehuis van Zedelgem voor een gezamenlijke foto met de welbekende ‘regenboogvlag’. Dominiek Sneppe kreeg na de heisa een verbod van haar partij om nog over de zaak te praten. Al veroordeelde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de uitspraken meteen. “Dat is haar persoonlijke mening, maar dat is niet het partijstandpunt. Wij gaan nooit raken aan de verworven rechten”, zegt Van Grieken.