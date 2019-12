Gemeente Zedelgem reageert na sluiting jeugdhuis Twen: “Niet de eerste keer dat jeugdhuis regels niet respecteert” Bart Huysentruyt

03 december 2019

15u45 0 Zedelgem De gemeente Zedelgem bijt van zich af en verdedigt haar beslissing om jeugdhuis Twen een tijdelijke sluiting op te leggen. Zoals bekend moet Twen sluiten tot 5 januari 2020, na een incident waarbij rookmelders tijdens een fuif werden afgeplakt.

“Het is niet het eerste incident en het jeugdhuis kreeg eerder verschillende verwittigingen, maar lapt afspraken en wetgeving gewoon aan zijn laars”, zegt schepen van Jeugd Dirk Verhaeghe (CD&V-Nieuw). “Dit langer dulden als gemeentebestuur zou onverantwoord zijn. Uit een aantal reacties lijkt het wel alsof dit een beslissing is die als een donderslag bij heldere hemel komt, maar wie de achtergrond kent hoeft niet verbaasd te zijn. Tijdens de bewuste fuif is de brandweer langs gegaan. Door gebruik van een rookmachine hing er een enorme rook ter hoogte van de bar. Alle optische rookmelders waren afgetapet met doorzichtige tape. Tijdens het afgaan van het alarm werd niet geëvacueerd omdat het alarm niet hoorbaar was door de té luide muziek. Het feest ging gewoon door. Bovendien werd in het gebouw gerookt.” Al in 2016 waren er problemen, zegt Verhaeghe. “Natuurlijk willen we als gemeente verder in dialoog gaan met het jeugdhuis. Het zou goed zijn dat het jeugdhuis van deze sluitingsperiode gebruik maakt om de zaken toekomstgericht aan te pakken. Er kan maar plezier gemaakt worden als alles veilig verloopt.”