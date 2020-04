Gemeente schakelt buurtcomités in om strooibriefje ‘Zedelgem Helpt’ te verdelen Bart Huysentruyt

10u12 0 Zedelgem De gemeente Zedelgem vraagt aan de buurtcomités om strooibriefjes met ‘Zedelgem Helpt' te helpen verdelen. Er is een hotline waarop inwoners met hun vragen terecht kunnen over alles wat met de coronacrisis te maken heeft.

“Het is voor veel mensen zoals alleenstaanden, ouderen, kwetsbaren, maar ook voor veel gezinnen en kinderen een harde en soms zeer eenzame periode om zo in quarantaine te moeten leven”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “Het kan letterlijk en figuurlijk voor een opgesloten gevoel zorgen, dat best wel voor druk en problemen kan zorgen bij mensen. We moeten helpen waar we kunnen om dit te voorkomen en schade te beperken. Zedelgem en haar deelgemeenten zijn gemoedelijke gemeenschappen, met gezellige buurten en met normaal gezien veel leven in de brouwerij, activiteiten en samenkomsten. Daarom schrijven we die comités aan, met de vraag om je actief te willen inzetten voor de buurt.”

De hotline in Zedelgem is te bereiken op 050/28.83.330.