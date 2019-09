Gemeente bezorgt basketteam cheque tijdens seizoensopener Bart Huysentruyt

02 september 2019

11u22 0 Zedelgem Tijdens de seizoensopener van basketbalteam Dienstenaanhuis Lions Zedelgem mocht de ploeg een cheque ontvangen van het gemeentebestuur.

Ze werden beloond voor hun maandelijks opruimacties van het zwerfvuil aan sporthal De Bosserij in Veldegem. Dat doen de Lions sinds kort. “We stelden een actieplan op en delen regelmatig ook informatie met onze leden” , zegt Ricardo Naeyaert. “Daarnaast zetten we ons als club ook in door 7 km bermen van de gemeente Zedelgem te adopteren. Twee keer per jaar gaan we zwerfvuil verwijderen in deze bermen samen met onze leden.” Mooimakers en de gemeente Zedelgem beloonde het team met een cheque van 891 euro.