Gekker wordt het niet: tiental agenten maakt meer dan twee uur lang jacht op ontsnapte stier langs E40 Siebe De Voogt

03 mei 2020

21u26 7

Zedelgem Een jonge stier heeft de politie zondagavond flink wat werk bezorgd op en rond de E40 in Loppem. Het dier ontsnapte even voor 18 uur en kon pas 2,5 uur later gevat worden. In totaal had een tiental agenten de handen vol met de niet-alledaagse achtervolging.

De jonge stier nam even voor 18 uur de benen uit een weide tussen Jabbeke en Loppem: het begin van een lange tocht. Enkele passanten merkten het dier kort nadien op langs de E40. De politie rukte meteen massaal uit, maar de stier vangen bleek geen evidentie. Hij zette het telkens weer op een lopen en bleef met de voeten spelen van de agenten. Even leek het gevaar geweken, toen het dier de E40 verliet via de nabijgelegen Zeeweg. Even verderop liep hij echter toch weer de snelweg op. In totaal waren dan al meer dan tien agenten bezig met de achtervolging. Samen met enkele patrouilles en motards van de federale wegpolitie was ook de lokale politie ingeschakeld. Uiteindelijk konden zij de stier net voorbij de oprit in Loppem in de berm jagen. Twee rijstroken richting kust werden afgezet en een dierenarts kwam het ontsnapte dier met een pijltjesgeweer verdoven. De eigenaar kwam hem uiteindelijk met een tractor opladen en bracht hem na 2,5 uur veilig en wel terug naar de stal.