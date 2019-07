Geen vuurwerk meer op de batjes in Zedelgem Bart Huysentruyt

30 juli 2019

09u01 0 Zedelgem Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Batjescomité op 9, 10 en 11 augustus de Batjes in Zedelgem-dorp. Dat is een groots volksfeest met tal van activiteiten voor jong en oud, maar dit jaar zonder vuurwerk.

Traditiegetrouw staat een wielerwedstrijd, loopwedstrijd en avondmarkt op het programma. Doorlopend is er kermis en kan je terecht bij de diverse Zedelgemse verenigingen en handelaars. Alles staat in het teken van cowboys en indianen. Het vuurwerk op zaterdagavond maakt plaats voor een Liquid Light Show. “Aan de hand van oude projectoren en chemische reacties wordt de Sint-Laurentiuskerk ondergedompeld in een prikkelende en mysterieuze kleurenshow”, zegt Lore Walcarius. Er zijn geen bekende deejays gevraagd voor de retrofuif op vrijdagavond, maar wel lokaal talent met DJJO, DJ Rasja, BPM en Cyrix. Daarnaast werd het parcours van de loopwedstrijd op zaterdag 10 augustus lichtjes gewijzigd. Iedereen wordt uitgenodigd op zondag 11 augustus om 11.30 uur voor een Zedelgems Aperootje met concert van Chris Corn aan de batjescaravan. Wie het dorpsspel wint, mag gaan dineren in sterrenzaak Ter Leepe bij chef Kristof Marrannes.