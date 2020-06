Garage Van Steelant opent tweede vestiging in Torhout Bart Huysentruyt

08 juni 2020

13u42 0 Zedelgem Het Zedelgemse garagebedrijf Van Steelant heeft voortaan een tweede vestiging in Torhout. Het familiebedrijf nam er de voormalige garage Muylaert over en vormde die om tot een tweedehandscenter en erkende carrosserie voor alle merken.

Van Steelant is een naam die in Zedelgem en de ruime omgeving klinkt als een klok. Het garagebedrijf bestaat dan ook al bijna 60 jaar. Robert Van Steelant begon in 1963 auto’s te verkopen en verdeelde aanvankelijk Fiat, Opel en Peugeot. Omdat het Franse automerk het meeste succes kende, legde hij zich volledig toe op Peugeot. Zoon Francis was van jongs af aan geboeid door auto’s en mechanica en vervoegde zijn vader eind jaren tachtig.

“In 2003 hebben mijn vrouw Valerie en ik de garage van mijn ouders overgenomen, die toen nog in het centrum van Zedelgem was gevestigd”, zegt Francis Van Steelant. “We bouwden het bedrijf verder uit en openden in 2009 een nieuwe, veel ruimere Blue Box Peugeot-garage in de Groenestraat. Dat was net na de financiële crisis, maar het bleek een goede keuze. Want sindsdien is onze autoverkoop verdrievoudigd en groeiden we uit tot een kmo met elf medewerkers. Ook mijn neef Nathan Calus werkt al acht jaar mee en vormt zo de vierde generatie in het familiebedrijf.”

Sterke reputatie in tweedehandswagens

Door de jaren heen bouwde de garage een sterke reputatie op in tweedehandswagens. “Bij de verkoop van nieuwe auto’s nemen we meestal de vorige wagen van een klant over, ongeacht het merk. We hebben ook jonge directie- en leasewagens in onze portefeuille die na enkele jaren terugkeren als jonge tweedehandswagen. Op die manier hebben we steeds een ruim aanbod van Peugeot en diverse andere merken voor wie een occasie zoekt.”

Toen zich de kans voordeed om Garage Muylaert over te nemen in de Bruggestraat 115 in Torhout, werd dan ook niet lang getwijfeld. Francis Van Steelant: “Samen met mijn vrouw en Nathan hebben we beslist om daar een tweede vestiging te openen. Het is een tweedehandscenter met een uitgebreid aanbod van verscheidene merken. Daarnaast is er ook een carrosserie die open is voor alle reparaties van alle merken. Onze troeven zijn ons kwalitatief vakmanschap en het feit dat klanten tijdens carrosseriewerk steeds gebruik kunnen maken van een gratis vervangwagen.”

Door de opening van de tweede vestiging krijgt Garage Van Steelant er ook vijf nieuwe medewerkers bij. “Uiteraard maakt de coronacrisis de uitdaging groot. Maar ons hele team is gemotiveerd om hier een succes van te maken. De garage is in een nieuw kleedje gestopt en we staan klaar om iedereen te ontvangen. Wie al klant was in de garage in Torhout, zal er zijn vertrouwde gezichten terugzien. En uiteraard blijft onze garage in Zedelgem ook open, met onze Peugeot-showroom en een ruim aanbod tweedehandswagens”, besluiten Francis, Valerie en Nathan.