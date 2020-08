Frituur Adriaantje trakteert rusthuisbewoners op oliebollen: “Coronaperiode raakt ons allemaal” Bart Huysentruyt

13 augustus 2020

17u13 0 Zedelgem Frituur Adriaantje van de bekende foorfamilie Dagraed heeft gratis oliebollen uitgedeeld op het gemeenteplein van Zedelgem. Ze waren bestemd voor de bewoners van Klaverveld, een rusthuis wat verderop.

Voor de foorkramers is 2020 een ramp, want bijna geen enkele kermis ging door. In Zedelgem staan wel een paar kraampjes. Onder hen ook het populaire kraam Adriaantje, waar je naast oliebollen ook onder meer frietjes kan krijgen. “Net als wij zijn ook de bewoners van de rusthuizen erg getroffen door deze crisis", klinkt het. “Daarom willen we die mensen een hart onder de riem steken. Gratis oliebollen zullen hun dag wat opfleuren." Bij Klaverveld in de Loppemsestraat waren ze daar erg over te spreken. De oliebollen smaakten daarom nog extra lekker.