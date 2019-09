Fietsbieb krijgt stek in domein Groenhove Bart Huysentruyt

04 september 2019

13u33 0 Zedelgem Fietsbieb Zedelgem heeft het pand in het centrum van Loppem verlaten. De voormalige chirolokalen langs de Ruddervoordsestraat zijn nu de uitvalsbasis.

De Fietsbieb verhuisde naar het domein Groenhove op de rotonde Zuidwege in Zedelgem De Leeuw. Voor 20 euro fietsgeld (en 20 euro waarborg) kun je een jaar lang een kinderfiets gebruiken. “Op de vorige locatie konden we niet blijven", zegt Wouter Vlaemynck van beweging.net. “De CM verkocht het gebouw in Loppem en dus konden we er niet blijven." De oude chirolokalen zijn een waardig alternatief. De Fietsbieb maakt het laagdrempelig om fietsen te huren. “We zijn altijd op zoek naar kinderfietsen die in goede staat zijn”, zegt Vlaemynck. Fietsbieb Zedelgem is elke laatste zaterdag van de maand open van 9.30 tot 11.30 uur en elke tweede woensdag van 16 tot 18 uur.