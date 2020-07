Fiets in het spoor van Balder (44) de Zedelgemse Zichtenroute: “Tijdens de lockdown deze tocht uitgetekend” Bart Huysentruyt

29 juli 2020

08u58 9 Zedelgem De corona-lockdown in april 2020 heeft Balder Goethals (44) geïnspireerd om een gloednieuwe wandel- en fietsroute uit te werken. De Zedelgemnaar selecteerde daarvoor verborgen hoeken in zijn eigen gemeente.

Van vijftien van die plekjes, niet toevallig allemaal opgenomen in de lijst Onroerend Erfgoed, maakte hij zwart-wit pentekeningen. “Hierna rijpte het idee om deze Zedelgemse Zichten in een fiets- of wandelroute aaneen te rijgen”, zegt Balder Goethals, die hulp kreeg van zijn vader Ignace. Deze route krijgt een geprinte luxe-uitgave. Zowel de lokale bedrijven Viewfalls als Comma Merkenmarketeers verbinden zich met dit concept door sponsoring.

De Zedelgemse Zichtenroute is 32 kilometer lang. Een volgende stap na de zomer, is de aanvraag bij gemeente Zedelgem of de provincie West-Vlaanderen tot officiële erkenning van deze route. De luxefolder kan je vinden in Kijkboerderij Hof ter Pierlapont, 't Klokhof of boekhandel Zevenkerken. De folder kost één euro en gaat naar een goed doel. De startplaats is 't Klokhof in Loppem, waar je ook de pentekeningen kan bekijken.