Familiebedrijf Bevertrans viert 25-jarig bestaan en zamelt 7.500 euro in Bart Huysentruyt

12 juli 2019

14u18 0 Zedelgem Bevertrans, het familiaal transportbedrijf in Veldegem, zamelde 7.500 euro in voor drie Zedelgemse goede doelen, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Het bedrijf, opgericht in 1993 door Geert Verhegge, heeft 60 werknemers in dienst. De drie dochters van Geert, Liselotte, Charlotte en Marlotte en Frederick, de zoon van zijn broer, zijn eveneens werkzaam in het bedrijf. Een feest voor de verjaardag van het bedrijf leverde geld op voor Rozenweelde, Zonnehart en ’t Veld. Deze organisaties zetten zich, elk met een eigen specialisatie, in voor kinderen en jongeren met een mentale beperking. Het geld werd onder de drie goede doelen verdeeld. Bevertrans staat ook jaarlijks in voor het gratis transport van de zomerkampen van de lokale jeugdverenigingen.