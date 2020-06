Evenementenorganisator start pop-upbar in Zedelgem: “We zijn het gewoon om mensen te amuseren” Bart Huysentruyt

24 juni 2020

10u14 21 Zedelgem In industriepark De Schatting in Zedelgem opent vanaf 1 juli, voor twee maanden, de pop-upbar Madam. Evenementenorganisator Nico Vanoost zag al zijn werk stilvallen door de coronacrisis en gooit het over een andere boeg.

Het moet gezegd: de locatie is uniek en de indeling ziet er leuk uit. Pop-upbar Madam moet weer wat geld in het laatje brengen voor evenementenorganisator Nico Vanoost. “Van een volle agenda ging het naar een lege agenda in amper een paar weken tijd”, zegt hij. “We dachten eerst aan een drive-incinema, maar kwamen uiteindelijk uit bij een pop-upbar. We hebben de kennis in huis en zijn het gewoon om de mensen te entertainen. Dit ligt dus heel erg dicht bij wat we doen.”

De locatie is een vroegere loods van VN Producties, het bedrijf van Nico Vanoost. Hij doet al 32 jaar evenementen, onder meer voor de Parkies-parkconcerten. “We openen van woensdag tot en met zondag. Op de kaart staan streekbieren, frisdranken en ijsjes. Er is plaats voor 200 man: 120 buiten en 80 binnen. Bij slecht weer kunnen mensen dus ook gewoon droog zitten. Ons terras heeft een goede ligging. Je kan hier de zon zien ondergaan."

Piv Huvluv

De bar opent telkens om 14 uur, op zondag zelfs om 11 uur voor het aperitief. En op vrijdag is er tussen 17 en 18 uu een happy hour, specifiek gericht op de bedrijven in de buurt. Er staan ook al enkele optredens gepland. Zo komt Piv Huvluv in augustus al naar Zedelgem. Als er een versoepeling van de coronamaatregelen komt, wil Vanoost ook graag een dansavond met een deejay organiseren.