Euro Shop in Veldegem gaat toch weer open: “Er zijn geen duidelijke criteria over wie wel en wie niet mag openen” Bart Huysentruyt

23 april 2020

08u12 23 Zedelgem De multiwinkel Euro Shop in Veldegem gaat vandaag donderdag weer open voor het publiek. Vorige week zaterdag gingen de vestigingen van Euro Shop al eens terug open, maar na tussenkomst van de gouverneur bleven ze een dag later weer dicht.

Het is enkel de winkel in Veldegem die voorlopig de deuren opent. Euro Shop heeft nog vestigingen in Kortrijk, Roeselare en Middelkerke. Volgens zaakvoerder Didier Kerckhof moet de overheid duidelijker zijn. “Sommige multiwinkels doen open en andere blijven dicht”, zegt hij. “Het hangt grotendeels af van de houding van de gemeentebesturen en de korpschef van de lokale politie of ze toelating krijgen of niet. Euro Shop is gespecialiseerd in bouwmaterialen, dus een doe-het-zelfwinkel.”

Doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen, mogen de deuren openen. Daar vallen zaken als Brico of Gamma wel onder, maar in principe dus niet Euro Shop of Supra Bazar.