Enkel goed nieuws haalt de pagina’s van het Fazante Krantje: “Een vleugje positiviteit in deze wereld” Bart Huysentruyt

01 maart 2020

09u10 0 Zedelgem In Zedelgem is het Fazante Krantje boven de doopvont gehouden. De ‘goed nieuws krant’ wordt gemaakt door mensen met een beperking bij Oranje vzw in de Fazantenlaan.

“Het media-landschap wordt dagelijks overspoeld met nieuws. Vaak is dat minder positief nieuws en staan die hoofdpunten in vet gedrukt. Opbeurend nieuws haalt vaak de voorpagina niet", vindt Dirk Adriaensens, oprichter van de woondienst. In het Fazante Krantje krijgt enkel goed nieuws leesruimte. De naam van de krant is afgeleid van de straatnaam waar de Oranje vzw Woondienst is gelegen. Daar wonen tien volwassenen met een beperking in een nieuwe woonzorgsite. “Deze mensen willen hun positieve kijk op het leven delen met de lokale gemeenschap”, zegt Dirk Adriaensens. “Zij zijn graag geziene gasten in het dorp. Het glas is altijd meer dan halfvol in plaats van halfleeg. Positiviteit moet het winnen van het negatieve. Dat is hun motto.”