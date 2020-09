Eerste sociale kruidenier opent de deuren in Zedelgem: “Zelfs afdeling met kinderkledij” Bart Huysentruyt

28 september 2020

18u35 0 Zedelgem In Zedelgem opende maandag de eerste sociale kruidenier de deuren. Dat gebeurde in de Sint-Laurentiusstraat 28, pal in het centrum van de gemeente.

Het is een supermarkt voor mensen die leven in armoede, maar tegelijk ook een plaats waar ontmoetingen mogelijk zijn. De inkom is netjes aangekleed met spullen uit de Kringloopwinkel. Je kan er een tas koffie drinken en gebruik maken van het wifi-netwerk. “Naast mensen in armoede zijn ook mensen met een beperking hier heel erg welkom”, zegt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-NW). “Ze vinden hier een luisterend oor." Aanvragen gebeuren via de gemeentelijke sociale dienst. Daar kan je een winkelpas krijgen als je aanspraak maakt op producten van de sociale kruidenier. “De Voedselbank West-Vlaanderen levert producten, maar ook lokale handelaars en schenkingen van inwoners", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “Er is droge en ingevroren voeding, maar ook een mooi aanbod van kinderkledij, speelgoed en babymateriaal.”

De sociale kruidenier opent telkens op maandag en donderdag.