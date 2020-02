Dronken man komt supporteren voor vriend in rechtbank, maar wordt zelf opgepakt Siebe De Voogt

11 februari 2020

17u01 13 Zedelgem Een dronken man zorgde dinsdagmorgen voor animo in de Brugse rechtbank. Hij kwam een vriend van hem steunen die voor de rechter moest komen, maar maakte zelf zoveel lawaai in de zittingszaal dat hij werd opgepakt.

De vriend van de amokmaker moest zich voor de rechter verantwoorden voor enkele diefstallen, weerspannigheid en verboden wapendracht. Op 7 mei vorig jaar werd M.S. (41) in de uitgaansbuurt van Brugge betrapt met een vissersmes op zak. Een dag later stal hij voor 95 euro aan kleren in de Zara en sloeg hij ook toe in de Foot Locker en Jelly Jazz. Bij z’n arrestatie gedroeg de veertiger zich bovendien weerspannig tegenover de politie. Op 8 juli probeerde hij tot slot nog eens in te breken in een woning in Knokke-Heist, die kort voordien was uitgebrand. “De beklaagde was naar eigen zeggen op zoek naar zaken die nog te verkopen waren op de rommelmarkt”, stelde de procureur, die om een effectieve celstraf vroeg.

Net als zijn vriend in de zaal had M.S. flink wat gedronken. Hij gaf dan ook een warrige uitleg voor de feiten. “Ik ben een kluizenaar en kamp met psychoses”, vertelde hij. “Ik heb angst om op straat te komen. Als ik me opsluit drink ik eens drie maanden niet en dan weer een maand volle bak. Je gaat me toch niet naar de gevangenis sturen? Anders ga ik naar Spanje. Ik ben een Spanjaard, he.” Tijdens de behandeling van de zaak kraamde de vriend van M.S. voortdurend onzin uit. Hij was stomdronken en werd door een politie-inspecteur naar buiten begeleid. De man werd in de gang in de boeien geslagen en opgesloten in de cel om te ontnuchteren.

Zijn vriend kent op 10 maart zijn straf. Afwachten of hij dan nog in het land zal zijn.