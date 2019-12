Dieven stelen BMW X6 vanop oprit in Zedelgem: wagen werd het laatst gezien in Jabbeke Siebe De Voogt

13 december 2019

16u39 44 Zedelgem In de Gentweg in Zedelgem is donderdagnacht een BMW X6 gestolen vanop de oprit voor een woning. De wagen werd omstreeks 2.30 uur voor het laatst geregistreerd door een camera in Jabbeke. “De hoop dat we hem ooit terugzien is erg klein”, reageert slachtoffer Ingrid Demol.

De vrouw ging donderdagavond omstreeks 23.30 uur slapen. Niet veel later moet de diefstal al hebben plaatsgevonden. “Rond 2.30 uur werd onze auto gespot door een camera langs de Noordstraat in Jabbeke", vertelt Ingrid. “De dieven waren wellicht op weg naar Frankrijk. Ik heb helemaal niets gehoord.” Hoe de daders de BMW openkregen, is niet helemaal duidelijk. In de woning van Ingrid werd alvast niet ingebroken. “Wellicht pikten ze met een speciaal apparaatje het signaal van de autosleutels op die binnenlagen”, denkt de vrouw. “Het kan bijna niet anders, want zonder signaal was de auto na enkele kilometers stilgevallen.”

Ingrid was op het moment van de diefstal alleen thuis met haar zoon en zijn vriendin. Haar man, met wie ze een transportbedrijf uitbaat, zit momenteel in Frankrijk. “Ik heb hem het slechte nieuws telefonisch moeten melden. Hij was er niet goed van. Die wagen was zijn droom. Of we nog hoop hebben om de auto ooit terug te zien? Hopen doe je natuurlijk altijd, maar ik schat de kans eerder klein in. Wellicht zitten de dieven al lang over de grens.” De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar de diefstal.