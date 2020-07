Dieter Coppens wordt het gezicht van de Share The Passion-mondmaskers Bart Huysentruyt

30 juli 2020

13u02 2 Zedelgem Tv-maker Dieter Coppens, bekend van Down The Road, is het nieuwe gezicht van Share The Passion, het merk van modeontwerper Luc De Maeght uit Loppem.

Dieter wordt niet alleen het gezicht, maar ontwierp zelf de verpakking van de Share The Passion-mondmaskers. “Als ambassadeur van Mei Plasticvrij, draagt Dieter duurzaamheid hoog in het vaandel”, zegt De Maeght. “Hij twijfelde niet lang om voor Share The Passion een unieke, duurzame verpakking uit gerecycleerd karton te ontwerpen.” Meteen nadat het coronavirus in ons land uitbrak, speelde Luc De Maeght in op de nood aan mondbescherming. Hij ging op zoek naar een duurzaam product van hoogstaande kwaliteit dat op het milieu een positieve impact heeft. “Ik sprak een textielbedrijf in Portugal aan, dat gespecialiseerd is in textielproducten uit bamboe. Het is een natuurlijk product dat in ruime hoeveelheden beschikbaar is. Na het einde van de levenscyclus kan je het textiel gewoon composteren, want het is biologisch afbreekbaar.”

Technopolis

Dankzij de hoogwaardige kwaliteitseigenschappen kan je de maskers tot 100 keer wassen in de wasmachine, maakt de modeontwerper zich sterk. Bedrijven en organisaties zoals Technopolis, Bond Beter Leefmilieu en Triple M plaatsten de voorbije maanden een bestelling voor de mondmaskers uit Loppem. “Vanaf 500 stuks kunnen ze bovendien met een logo gepersonaliseerd worden”, aldus De Maeght. “Elk masker is voorzien van veters, wat bijdraagt tot het comfort, en heeft een compartiment voor een filter. Per pack krijg je er tien filters bij.”

De mondmaskers van Share The Passion en hun uniek ontworpen verpakking zijn vanaf volgende week beschikbaar en worden in een 5-pack met 10 filters verkocht. De eenheidsprijs bedraagt 50 euro. Verkrijgbaar via www.sharethepassion.be.