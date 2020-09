De Blauwe Lelie neemt twee kinderdagverblijven uit Zedelgem over: “Voor ouders en kinderen verandert er niks” Bart Huysentruyt

09u06 0 Zedelgem Vanaf 1 januari 2021 worden de kinderdagverblijven ’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje in Zedelgem door vereniging De Blauwe Lelie uit Brugge uitgebaat. De Blauwe Lelie neemt de opdracht over van de gemeente Zedelgem. In de praktijk verandert er voor de kinderen en ouders niets.

De locaties, dagindeling en opvangcapaciteit blijven dezelfde. De overname door De Blauwe Lelie versterkt het aanbod aan kwaliteitsvolle kinderopvang in de gemeenten Zedelgem en Aartrijke. “We organiseren al ruim 40 jaar kinderopvang in ’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje in onze gemeente”, zegt Annick Vermeulen (CD&V-NW), burgemeester van Zedelgem. “Toegankelijkheid, betaalbaarheid én kwaliteit staan voorop en onze medewerkers zijn ervaren. De overname door De Blauwe Lelie maakt duidelijk dat we als gemeente investeren in kwaliteit en klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst in deze sector.”

De Blauwe Lelie is een welzijnsvereniging van het OCMW Brugge die kinderopvang organiseert en ondersteunt voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in regio Brugge.