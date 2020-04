Containerpark vanaf dinsdag weer open: “Niet reserveren, wel afstand houden” Bart Huysentruyt

06 april 2020

13u28 2 Zedelgem Het containerpark van Zedelgem is vanaf dinsdag 7 april terug open. Anders dan in de meeste gemeenten moet je er niet reserveren om langs te komen. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden als voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen corona.

Het containerpark gaat gefaseerd terug open: tot en met 19 april is enkel de aanvoer van groenafval toegestaan. Naar het containerpark komen kan van maandag tot en met zaterdag, het park is doorlopend open van 9 tot 17 uur. Het park is uitsluitend open voor particulieren. Uitsluitend voor de aanvoer van groenafval met een maximum 1 kubieke meter per week. “Tijdens het aanschuiven met de wagen moet je in de wagen blijven zitten”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “Het aantal bezoekers op het containerpark wordt beperkt, de slagboom wordt regelmatig gesloten. In elke omstandigheid moet de afstand van minstens anderhalve meter in verhouding tot de parkwachter en andere bezoekers gerespecteerd worden.”