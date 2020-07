Containerpark van Zedelgem ontvangt weer asbest, maar alleen op afspraak Bart Huysentruyt

14 juli 2020

17u37 0 Zedelgem De inzameling van asbest op het containerpark van de gemeente Zedelgem wordt vanaf donderdag 23 juli weer opgestart. De aanvoer van asbest is mogelijk omdat het verbod op de vrije verkoop van het type mondmaskers noodzakelijk voor de inzameling ervan, opgeheven werd.

Van 23 juli tot 23 oktober kan asbest uitsluitend op donderdag tussen 8 en 12 uur aangevoerd worden naar het containerpark. Uit voorzorg en om de piek in de aanvoer veilig te kunnen opvangen, moeten een aantal richtlijnen opgevolgd worden. Zo moet je een afspraak maken door te mailen naar containerpark@zedelgem.be of op 050/20.03.32. Voor je naar het containerpark komt, moet je kleinere stukken asbest in zakken stoppen en ze goed afsluiten. Grote stukken asbest moet je in folies gewikkeld aanbrengen. Er mag geen enkele andere afvalstof meegebracht worden.