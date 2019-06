Collega’s van Cirkant fietsen samen 3.920 km Bart Huysentruyt

18 juni 2019

15u18 0 Zedelgem 22 collega’s van Cirkant in Aartrijke hebben in mei samen 3.920 km gefietst. Tijdens die maand wil het bedrijf haar medewerkers stimuleren om de fiets te gebruiken.

Cirkant is een voorziening voor volwassenen met een beperking, “Fietsen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor het milieu en de portemonnee”, vertelt Ria Vanhoorne, directeur van OC Cirkant “We willen graag onze medewerkers zo gezond mogelijk houden en dus proberen we ze op een leuke manier bewust te maken van hoe fijn het kan zijn om met de fiets naar het werk te komen.” De medewerkers maakten kans op mooie prijzen. Volgend jaar wordt de actie herhaald.