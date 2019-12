CNH Zedelgem krijgt één miljoen van Vlaamse regering voor ontwikkeling van nieuw type balenpers Bart Huysentruyt

20 december 2019

14u19 2 Zedelgem Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie, Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) kent de Vlaamse regering 1 miljoen euro toe aan het bedrijf CNH Industrial in Zedelgem. De middelen zijn bedoeld voor de opleiding van het personeel in het kader van de productie van een nieuwe balenpers.

Een balenpers is een machine die bijvoorbeeld hooi en stro tot balen samenperst. De kosten voor het transport en de opslag van balen maken dat er een stijgende vraag is om zoveel mogelijk gewas in één baal te persen. De nieuwe machine is sterk afwijkend van de bestaande producten en daarom innovatief. CNH Industrial wil zo een voorsprong nemen op haar concurrenten.

3.500 werknemers

Bedrijven die innoverende producten ontwikkelen en hun personeel daarvoor opleiden, kunnen steun vragen aan de Vlaamse regering. De middelen die minister Crevits nu toekent zullen voor de opleiding van medewerkers worden gebruikt. Zij zullen de totaal nieuwe machine moeten kunnen assembleren en een nieuwe montagemethode aanleren. De totale kost voor de opleidingen bedraagt ruim 5 miljoen euro. CNH Industrial Belgium maakt deel uit van CNH Industrial. Het bedrijf is aanwezig in 180 landen en telt wereldwijd meer dan 64.000 medewerkers. In België zijn er 3 vestigingen in Antwerpen, Zedelgem en Groot-Bijgaarden, goed voor meer dan 3.500 werknemers.

“CNH Industrial is een wereldspeler als het gaat over landbouwmachines”, zegt Crevits. “Het bedrijf kijkt vooruit en werkt voortdurend aan nieuwe machines, aan nieuwe technologieën. De vestiging in Zedelgem heeft een lange traditie en is één van de grootste werkgevers in West-Vlaanderen. Opgericht in 1906, kende het bedrijf in 1952 zijn grote doorbraak met de lancering van de eerste Europese zelfrijdende maaidorser. Meer dan een eeuw later behoren technologie en innovatie nog altijd tot de kernwoorden.”