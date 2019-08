Cedric (28) zit in rolstoel na duikongeval. Toch deed hij mee aan de Dodentocht ten voordele van zijn basketbalclub Siebe De Voogt

12 augustus 2019

18u53 3 Zedelgem Cedric Goossens (28) uit Destelbergen, die vijf jaar in een rolstoel zit na een duikongeval, heeft dit weekend toch deelgenomen aan de Dodentocht. Hij liet zich sponsoren per kilometer en zamelde zo geld in voor zijn Zedelgemse basketbalclub Dienstenaanhuis Lions.

9.755 wandelaars stapten afgelopen weekend de 100 kilometer lange Dodentocht in Bornem uit. Elk had z’n eigen verhaal, maar dat van de 28-jarige Cedric Goossens uit Destelbergen is toch wel bijzonder. De man zit al vijf jaar in een rolstoel en bolde als 242ste over de meet. Zijn eindtijd: 13 uur en 31 minuten. “Al bij al viel het wel mee”, vertelt de twintiger bescheiden.

De zandstroken waren wel bijzonder lastig, maar die lagen maar op twintig procent van het volledige parcours. Ik vond de Dodentocht dus wel doenbaar Cedric Goossens

“Ik denk dat ik het zelfs makkelijker had dan de meeste wandelaars. Als zij stoppen met stappen, stoppen ze immers ook meteen. Als ik stop met steken, dan bol ik nog even verder. De zandstroken waren wel bijzonder lastig, maar die lagen maar op twintig procent van het volledige parcours. Ik vond de Dodentocht dus wel doenbaar.”

Rug gebroken

Vijf jaar geleden sloeg voor de Oost-Vlaming het noodlot toe. Tijdens een duiktraining met zijn duikclub in zee raakte hij verlamd. “Tijdens de oefening werd een brand op een boot gesimuleerd. We moesten van een hoogte van zo’n acht meter naar beneden springen. De organisatoren waren evenwel vergeten dat het laagwater was. Ik kwam hard neer op de bodem en brak mijn rug. Sindsdien ben ik verlamd.” Cedric bleef niet bij de pakken zitten en stelde zich meteen nieuwe doelen. “Als je op zo’n moment blijft stilstaan bij de dingen, raak je ook niet verder. Ik ben dus meteen beginnen sporten. Naast het revalidatiecentrum in Gent was er een sportzaal waar aan basketbal werd gedaan. Ik ben op een dag binnen gegaan en doe sindsdien aan rolstoelbasketbal.”

Per kilometer gesponsord

De Oost-Vlaming speelt momenteel bij de Dienstenaanhuis Lions in Zedelgem. Twee keer per week trekt hij naar West-Vlaanderen voor een training van twee uur. “We spelen in competitieverband en hebben zowel een ploeg in nationale als in de landelijke reeks. Momenteel ligt het basketbalseizoen stil en doe ik vijf dagen per week aan fitness, fietsen of zwemmen om mijn conditie te onderhouden. Een specifieke voorbereiding op de Dodentocht was dan ook niet nodig.” Voor de straffe onderneming rond Bornem liet Cedric zich sponsoren per kilometer.

Rolstoelbasket is geen goedkope sport. De rolstoelen zelf kosten 5.000 à 6.000 euro en daarbij komen dan nog eens de kosten voor het vervangen van de banden en dergelijke

De opbrengst gaat integraal naar de Dienstenaanhuis Lions. “Rolstoelbasket is geen goedkope sport”, verduidelijkt hij. “De rolstoelen zelf kosten 5.000 à 6.000 euro en daarbij komen dan nog eens de kosten voor het vervangen van de banden en dergelijke. Om onze club een hart onder de riem te steken, besliste ik voor hen deel te nemen aan de Dodentocht onder de noemer van Music For Life. Op m’n werk haalde ik al 650 euro op. Het totale bedrag is nog niet gekend.”