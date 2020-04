Case New Holland start productie opnieuw op: “We zetten meteen 600 mensen aan het werk” Bart Huysentruyt

27 april 2020

18u42 14 Zedelgem CNH Industrial in Zedelgem heeft maandag geleidelijk de productieactiviteit heropgestart. Zo'n 600 productie-arbeiders hebben het werk hervat. De rest van de week zullen verscheidene afdelingen van Case New Holland in fasen verder opstarten.

Het bedrijf, dat landbouwmachines maakt, sloot eind maart verscheidene Europese vestigingen vanwege het coronavirus, waaronder de vestiging in Zedelgem. Ondertussen werkte de directie aan een plan om de productie veilig terug op te starten. Voor elke werknemer is er een mondmasker en overal is handgel beschikbaar. Om afstand te bewaren, zijn markeringen op de vloer aangebracht en is de pauzeruimte heringericht. Bij aankomst wordt ook van elke werknemer de temperatuur gemeten.

Elke dag evaluatie

Op dinsdag vindt een training voor het personeel plaats om de richtlijnen duidelijk te maken. Ook werden speciale deurknoppen aangebracht, zodat niemand de deurknop met de handen moet aanraken.

Deze week zal er elke dag een nieuwe productieafdeling heropstarten. Na het weekend zou de volledige productie opnieuw actief moeten zijn. “We evalueren natuurlijk dagelijks of alles veilig is. Als dat niet het geval is, gaan we niet over naar een volgende fase. Veiligheid staat voorop”, klinkt het bij het bedrijf.