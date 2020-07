Brandweer spoedt zich naar tankstation voor rookontwikkeling, dat rookgordijn van inbraakalarm blijkt te zijn Bart Boterman

05 juli 2020

13u31 2 Zedelgem In de shop van tankstation Shell langs de Autobaan in Loppem, deelgemeente van Zedelgem, brak zaterdagavond rond 21.30 uur enige paniek uit. Het inbraakalarm trad in werking en de winkel werd gevuld met een dik rookgordijn. Er werd gedacht dat het er effectief brandde.

De brandweer spoedde zich ter plaatse, maar het rookgordijn was al weggetrokken. Er werd alleen nog een inspectie van het gebouw uitgevoerd. Van een inbraak was geen sprake, noch van een brand. Mogelijk lag de oorzaak bij het feit dat er nog maar pas onderhoud is uitgevoerd aan het alarmsysteem en het gevoelig staat afgesteld. De pompiers vertrokken snel opnieuw richting de kazerne.