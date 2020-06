Brandende houtstapel zorgt voor enorme rookontwikkeling in buurt van Autobaan Siebe De Voogt

01 juni 2020

20u34 0 Zedelgem In de Autobaan in Loppem heeft maandagavond een houtstapel vuur gevat op het terrein van de firma Himpe. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.

Buurtbewoners zagen even na 18 uur een rookpluim komen van achter de gebouwen van het bedrijf Himpe en verwittigden de brandweer. Die stelde vast dat aan de achterzijde van een loods een houtstapel vuur had gevat. De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de omgeving, maar was snel onder controle. De precieze oorzaak van de brand is niet duidelijk, maar wellicht speelde het warme en droge weer een rol.