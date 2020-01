Brand in Sint-Andreaskerk blijkt rook van verwarmingsinstallatie te zijn Siebe De Voogt

21 januari 2020

08u36 0 Zedelgem In Aartrijke werd maandagnacht even gevreesd voor een brand in de plaatselijke Sint-Andreaskerk. Een passant had witte rook zien hangen, maar die bleek afkomstig te zijn van de verwarmingsinstallatie.

De oproep liep even voor middernacht binnen bij de brandweer. Passanten in de Brugsestraat hadden ter hoogte van de torenspits witte rook zien hangen. De hulpdiensten namen geen enkel risico en snelden in grote getale ter plaatse. Na een inspectie met de ladderwagen ontdekte de brandweer dat de witte rook uit de schoorsteenpijp van de verwarmingsinstallatie kwam. Van enige brand bleek dus geen sprake. Tijdens de interventie werd de Brugsestraat plaatselijk afgesloten voor het verkeer.