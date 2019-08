Brand in loods langs Koning Albertstraat zorgt voor beperkte schade Siebe De Voogt

13 augustus 2019

18u06 0 Zedelgem In een loods langs de Koning Albertstraat in Veldegem is dinsdagnamiddag brand uitgebroken. De schade bleef beperkt.

Het vuur ontstond even voor 16.30 uur bij het aansteken van een houtkachel. Om nog ongekende reden vulde de loods zich met rook. De toegesnelde brandweer moest uiteindelijk niet blussen, maar liet de ruimte wel verluchten. De schade bleef uiteindelijk beperkt. Niemand raakte gewond. De Koning Albertstraat was tijdens de interventie plaatselijk even afgesloten voor het verkeer.