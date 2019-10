Bestuurster even in levensgevaar na zware crash op E40 Siebe De Voogt

16 oktober 2019

10u29 0 Zedelgem Een vrouw van Marokkaanse origine is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de E40 in Loppem. Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden, maar zou volgens de wegpolitie intussen aan de beterhand zijn.

Het ongeval vond omstreeks 18.15 uur plaats in de richting van de kust. De Marokkaanse bestuurster verloor tussen Loppem en Jabbeke de controle over het stuur van haar kleine personenwagen. Ze raakte in de grasberm en kwam uiteindelijk dwars op de snelweg tot stilstand. Een aankomende bestelwagen kon de auto van de vrouw niet meer ontwijken en ramde haar in de linkerflank. De dame zat door de klap gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is volgens de federale wegpolitie intussen buiten levensgevaar. Door het ongeval moest het verkeer richting kust een tijdlang over de pechstrook. Daardoor ontstond een file met wachttijden tot meer dan een halfuur. Omstreeks 19.30 waren beide voertuigen getakeld en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven.