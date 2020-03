Bestuurster (58) overlijdt bij frontale botsing in Brugsestraat Siebe De Voogt

10 maart 2020

08u36 112 Zedelgem Een 58-jarige vrouw uit Zedelgem is dinsdagmorgen overleden bij een frontale botsing in de Brugsestraat in Zedelgem. In de andere wagen zaten een 50-jarige moeder uit Zedelgem en haar 21-jarige dochter. Zij werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond even voor 6 uur plaats ter hoogte van het kruispunt met de Berkenhagestraat. Het 58-jarige slachtoffer uit Zedelgem reed in de richting van Aartrijke en week volgens de eerste vaststellingen van de politie Het Houtsche om nog ongekende reden plots af van haar rijvak. Ze botste daarbij frontaal op een Volkswagen die in de andere richting reed. Voor het 58-jarige slachtoffer kwam alle hulp te laat. Zij overleed ter plaatse. In de Volkswagen zaten een 50-jarige vrouw uit Zedelgem en haar 21-jarige dochter. Beiden raakten lichtgewond en werden voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. De Brugsestraat is door het ongeval plaatselijk in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. “Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken", zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche.