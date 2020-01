Bestuurder rijdt met wagen in op truck langs Torhoutsesteenweg Siebe De Voogt

15 januari 2020

08u41 0 Zedelgem In de Torhoutsesteenweg in Loppem vond dinsdagavond een zwaar ongeval plaats. Een bestuurder reed in op een vrachtwagen die de parking van een bedrijf wilde opdraaien. Eén persoon werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De zware crash vond even voor 19 uur plaats. Een vrachtwagen die in de richting van Brugge reed, wilde de parking van een bedrijf opdraaien. Een achteropkomende bestuurder merkte het manoeuvre te laat op en reed met z'n kleine wagen in op de flank van de truck. Volgens de brandweer werd één persoon gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat de vrachtwagen dwars over de rijbaan tot stilstand kwam, kon het verkeer maar beurtelings door. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie.