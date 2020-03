Bestuurder misrekent zich aan afrit E40 en gaat overkop: man raakt slechts lichtgewond Siebe De Voogt

10 maart 2020

12u30 0 Zedelgem Op de E40 richting kust vond dinsdagvoormiddag een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurder misrekende zich aan de afgesloten afrit in Loppem en belandde op z’n dak achter de vangrail. Hij raakte als bij wonder slechts lichtgewond.

Het slachtoffer wilde even voor 11 uur in Loppem de afrit nemen. Hij misrekende zich echter en sloeg te vroeg af. De man raakte een betonnen afscheidingsboord en werd met zijn Citroën Berlingo de lucht ingeslingerd. Uiteindelijk kwam de wagen op z’n dak tot stilstand achter de vangrail. De man zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn benarde positie. Als bij wonder kwam hij er met wat snijwonden aan zijn pols vanaf. De bestuurder werd met de ambulance overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Zijn wagen werd getakeld.