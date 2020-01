Bestuurder legt positieve ademtest af na crash tegen duiker Siebe De Voogt

23 januari 2020

15u42 0 Zedelgem Een 39-jarige bestuurder uit Zedelgem is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Sparappelstraat in Torhout. De man legde in het ziekenhuis een positieve ademtest af.

De zware crash vond even na 21 uur plaats. Het slachtoffer was met zijn bestelwagen richting Wijnendale aan het rijden, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Zijn bestelwagen ging aan het slingeren, botste op een duiker en boom en kwam uiteindelijk tot stilstand in een veld. De Zedelgemnaar kon zelf uit het voertuig stappen en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en legde een positieve ademtest af. Het rijbewijs van de man werd voor 15 dagen ingetrokken.