Bestuurder gewond naar ziekenhuis na ongeval op E403 Siebe De Voogt

22 september 2020

20u29 62 Zedelgem Op de E403 in Loppem is dinsdagavond een bestuurder gewond geraakt bij een zwaar ongeval. De man raakte met zijn bestelwagen van de snelweg af en crashte in de gracht.

Het ongeval vond even na 19 uur plaats in de richting van Brugge. De bestuurder verloor net voor de afslag richting E40 de controle over het stuur van zijn bestelwagen. Hij raakte van de snelweg af, schampte het begin van de vangrail en reed zo’n 50 meter door de grasberm. Uiteindelijk kwam z'n voertuig in de gracht tot stilstand tegen een boom. Aanvankelijk werd gevreesd dat de man gekneld zat in het wrak, maar dat bleek niet het geval. Hij kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten voor aankomst van de brandweer. Een ambulance bracht het slachtoffer voor verzorging over naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten vielen zijn verwondingen al bij al mee. De man had bijzonder veel geluk, gezien de schade aan zijn bestelwagen. Die werd volledig verhakkeld uit de gracht getakeld en is rijp voor de schroothoop.