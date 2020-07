Bestuurder (26) lichtgewond na klap tegen boom Siebe De Voogt

23 juli 2020

16u44 0 Zedelgem In de Noordstraat in Aartrijke is een 26-jarige Zedelgemnaar woensdagnacht met zijn Mercedes tegen een boom geknald.

Het ongeval vond rond 2.15 uur plaats. Het slachtoffer reed in de richting van Aartrijke, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte van de weg af en botste tegen een boom. Door de knal werd de Mercedes weggekatapulteerd om uiteindelijk dwars over de rijbaan tot stilstand te komen. De bestuurder raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare.