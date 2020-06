Bestelwagen ramt gevel van woning in Loppem Mathias Mariën

09u11 0 Zedelgem Op het kruispunt van de Steenbrugsestraat en de Oostkampse Baan in Loppem is vrijdagnacht een zwaar ongeval gebeurd.

De bestuurder van een kleine bestelwagen verloor er door een nog onduidelijke reden de controle over zijn voertuig en kwam tegen de gevel van een woonhuis terecht. De schade aan de garage van het huis is aanzienlijk, maar structureel is er geen probleem. Dat stelde de toegesnelde brandweer vast. De inzittenden van de auto raakten als bij wonder niet gewond en kwamen er met de schrik vanaf. De auto diende getakeld te worden en is klaar voor de schroothoop.