Beschonken bestuurder (34) richt ravage aan met BMW en ramt drie geparkeerde wagens en woning Mathias Mariën

01 november 2019

09u11 18 Zedelgem Een 34-jarige man uit Erpe-Mere heeft vrijdagochtend even voor 5 uur een ware ravage aangericht langs de Rijselsestraat in Loppem. De dertiger was onder invloed van alcohol en raakte met zijn BMW van de weg af. Daarbij ramde hij de gevel van een woning én drie geparkeerde wagens. De schade is enorm.

De bewoners van de straat werden gewekt door de enorme crash en konden hun ogen amper geloven. De BMW had niet alleen drie geparkeerde wagens volledig geramd, vlak voordien reed hij ook door een voortuin van een woning, waarbij hij een bakstenen scheidingsmuurtje sloopte. Daarbij belandde de BMW net niet in de woning, al is er wel heel wat schade aan de gevel. De ravage in de straat was over een afstand van tientallen meters enorm. Als bij wonder stapte de 34-jarige bestuurder zonder een schrammetje uit zijn voertuig. Ook zijn wagen is volledig verloren. De dertiger legde een positieve ademtest af, wat wellicht meteen verklaart waarom hij van de rechte baan afweek. De brandweer kwam ter plaatse om het puin te ruimen. Door het nachtelijk uur bleef de verkeershinder beperkt. Er wacht de eigenaar van de BMW nog een fikse straf in de politierechtbank.