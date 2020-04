Bekend volkscafé ‘t Jagershof wordt na tientallen jaren afgebroken: “Zal een vreemd zicht zijn” Siebe De Voogt

17 april 2020

16u55 2 Zedelgem Het voormalige volkscafé ‘t Jagershof in Loppem wordt afgebroken. Autodealer Powercars kocht het terrein naast hun deur op en besliste het gebouw te slopen. “Het zal een vreemd zicht zijn”, reageert Geneviève Vandewalle, die liefst 23 jaar achter de toog van het café stond.

‘t Jagershof was tientallen jaren lang dé stamkroeg voor veel Loppemnaars en Zedelgemnaars. Een jaar geleden besloot Conny De Troyer een overnemer te zoeken voor haar café aan de Heidelbergrotonde. In juni moest ze uiteindelijk noodgedwongen de deuren sluiten, nadat het pand onbewoonbaar werd verklaard. De buren van autodealer Powercars sprongen op de kar en stapten op de eigenaar af. “We zijn hem gaan vragen of hij het terrein niet wilde verkopen”, zegt aakvoerder Matthias Van Oost. “Uiteindelijk heeft hij toegezegd.”

Toekomst

Powercars heeft geen enkel band met de horeca en dus was het redelijk snel duidelijk dat ‘t Jagershof tegen de vlakte zou gaan. Wat de autodealer met de site van plan is, staat nog niet volledig vast. “Er komt sowieso een uitbreiding van onze showparking”, stelt Van Oost. “Daarbij willen we rekening houden met de toekomst van de automobielsector. We denken bijvoorbeeld aan laadpalen voor elektrische wagens, maar zijn daarover nog aan het nadenken.”

Vast staat wel dat het straatbeeld aan de Heidelbergrotonde definitief gaat veranderen. Dat zegt ook Geneviève Vandewalle, die ‘t Jagershof tussen 1989 en 2011 liefst 23 jaar lang uitbaatte. “Het zal een raar zicht zijn”, reageert de vrouw. “Ik was nog geen 21 jaar, toen ik het café in 1989 overnam. Ik heb bijna de helft van mijn leven achter de toog gestaan. Soms mis ik het nog altijd. Het zal vreemd aanvoelen als ik daar passeer en het café er niet meer staat. Gelukkig blijft het in de familie, want ik ben de tante van de zaakvoerder van Powercars. We hebben al afgesproken dat ik bij de afbraak aanwezig wil zijn. Ik zal zeker een traantje wegpinken, maar wil het niet missen.”