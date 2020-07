Basisschool De Stapsteen koopt nieuwe stookinstallatie met Vlaams geld Bart Huysentruyt

02 juli 2020

11u13 0 Zedelgem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 56.422,35 euro in vrije basisschool De Stapsteen in Veldegem. Dat geld gaat naar een nieuwe stookinstallatie.

Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. In totaal gaat het om 3 miljard euro. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken.

In Veldegem gaat het om de vervanging van de oude stookinstallatie op mazout door nieuwe condenserende ketels op gas. De werken zijn inmiddels gestart.