Bart Vergote strijdt om titel Schoonste Boer van Vlaanderen: “Landbouw ook eens in positief daglicht stellen” Siebe De Voogt

14 augustus 2019

12u07 3 Zedelgem Varkenskweker Bart Vergote (37) uit Zedelgem dingt op zaterdag 17 augustus mee naar de titel van Schoonste Boer van Vlaanderen. Tijdens vijf proeven moet hij meer punten zien te halen dan vier Oost-Vlaamse landbouwers. In de strijd om de meeste likes op Facebook ligt Bart alvast op kop. “Ik neem deel om me te amuseren en de landbouwsector nog eens in een positief daglicht te stellen.”

Bart Vergote (37) baat al negen jaar een varkenskwekerij uit in de Brugsestraat in Zedelgem en is daarnaast ook gemeenteraadslid. Een carrière als model ambieert hij niet met zijn deelname aan de Schoonste Boer van Vlaanderen. “Ik ben absoluut niet van plan om in een zwembroekje over het podium te paraderen", lacht hij. “De wedstrijd is eigenlijk geen schoonheidswedstrijd. Het is meer een zoektocht naar een ambassadeur voor de landbouwsector. Dit jaar werd geen wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, dus was het eens de beurt aan de mannen.”

Vijf proeven

De Schoonste Boer van Vlaanderen wordt georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Landelijke Gilde in het Oost-Vlaamse Stekene. Zaterdag moet Bart het opnemen tegen vier Oost-Vlaamse collega’s. “We moeten vijf proeven afleggen”, vertelt hij. “In een eerste test draait het om de smaak. We moeten blind verschillende soorten vlees herkennen. De volgende proef is een voelproef, waarbij we met een blinddoek om verschillende landbouwproducten van elkaar moeten onderscheiden. Verder moeten we een bepaalde stelling over onze sector counteren, onze behendigheid tonen en in een quiz onze algemene kennis over de landbouw bewijzen.” Naast de proeven loopt ook al een tijdje een Facebookwedstrijd. “We moesten een filmpje maken en daarmee de meeste likes verzamelen. Momenteel ziet het er goed uit, want ik lig op kop met 1.410 stemmen.” Dat zijn er ongeveer honderd meer dan zijn dichtste achtervolger.

Imago

De winnaar gaat zaterdag lopen met een weekendje op een vakantiehoeve, maar daar is het Bart niet om te doen. “Mijn voornaamste bedoeling is de landbouw nog eens in een positief daglicht te stellen”, legt hij uit. “De mensen zeggen vaak dat we klagen over alles: over het slechte weer, het gebrek aan water of andere zaken. Maar we worden al te vaak over dezelfde kam geschoren. Een varkenskweker is geen boer die aan akkerbouw doet. Voor mij persoonlijk maakt het bijvoorbeeld niet uit of er waterschaarste is of niet. Welke kans ik mezelf toedicht? Eén op vijf. Het is me vooral om het amusement te doen. Een leuke avond beleven, daar draait het zaterdag om.”

Wie Bart naar de overwinning wil stemmen, kan dat nog tot vrijdag 22 uur door zijn filmpje te liken op de Facebookpagina van Schoonste Boer van Vlaanderen.