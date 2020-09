Bar Belge pas gelanceerd en nu al in de prijzen op World Beer Awards Bart Huysentruyt

17 september 2020

14u25 0 Zedelgem Het bier Bar Belge uit Zedelgem is op de World Beer Awards 2020 in de prijzen gevallen. Bar Belge wist tijdens zijn eerste deelname een bronzen medaille in de categorie ‘Best Pale Amber’ in de wacht te slepen.

2.200 bieren uit 50 landen werden dit jaar geproefd en gerangschikt door een internationale jury tijdens de World Beer Awards, waar Bar Belge dit jaar voor het eerst aan deelnam. Met Bar Belge wil oprichtster Greetje Demuelenaere een echt familiebier aanbieden, gericht op een breed publiek.

Dit jaar kocht Greetje, oprichtster en CEO van het ‘brand strategy’-bureau Comma, zich samen met haar partner in Bar Belge in. Volgens Greetje leeft nog te sterk het hardnekkig vooroordeel dat bier een mannendrank is en fruitbieren voor louter voor vrouwen zijn. Met hun amberkleurig gerstenat willen ze weg van deze stereotiepen.

De ambitie van Bar Belge is om volgend jaar meer dan 100.000 liter te produceren. Er worden volop proefbrouwsels gemaakt voor de lancering van een alcoholvrij bier.