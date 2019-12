Babyspeciaalzaak Knuffel houdt er na 26 jaar mee op Bart Huysentruyt

16 december 2019

16u59 8 Zedelgem De baby- en kinderspeciaalzaak Knuffel sluit binnen zes maanden de deuren. De uitbaters zijn gestart met een uitverkoop.

Knuffel is bijzonder bekend in de regio. De winkel ligt langs de drukke Torhoutsesteenweg, nabij het rondpunt Zuidwege. Wilma Decock (62) en Werner Puype (64) hebben de zaak in 1993 gestart. Voordien had het koppel al de kledingzaak Harlekijn in Veldegem. Ze bouwden Knuffel uit tot een zaak waar je geboortelijsten kon aanleggen, maar ook terecht kon voor kinderkledij tot 16 jaar. Destijds was Knuffel uniek in de provincie: weinig andere zaken boden een gelijkaardig assortiment aan. Omdat er geen opvolging is, en het koppel het graag wat kalmer aan wil doen, sluiten ze midden 2020 de deuren. Wie nog koopjes wil doen, moet er snel bij zijn.