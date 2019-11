Avondshopping en muziek op allereerste winterbatjes Bart Huysentruyt

27 november 2019

13u00 0 Zedelgem Het Zedelgems Batjescomité pakt deze winter uit met een primeur: op vrijdag 20 december zijn er voor het eerst winterbatjes.

De Zedelgemse Batjes zijn bekend als een jaarlijks driedaags dorpsfeest in Zedelgem rond 10 augustus. “Aangezien een jaar wachten op het tofste dorpsfeest van de streek voor velen een kwelling is, hebben we beslist om er in de winter ook iets bij te nemen”, glimlacht Stijn Beschuyt. Op vrijdagavond 20 december zet het comité de vakantie in vanaf 17 uur. Dan start de laatavondshopping. De winkels blijven speciaal langer open, zodat bezoekers een mooie winterwandeling kunnen maken en de laatste cadeautjes voor het eindejaar kunnen ophalen.

MusicMaster Ward, een jong deejaytalent van eigen bodem zorgt voor de opwarming op het Vynckeplein. Om 20 uur komt de zeskoppige coverband Mr. O & The Havanas op het podium. Zij zullen een mix brengen van bekende rocknummers en Nederlandstalige meezingers. Er zijn standjes voorzien met diverse winterdranken. Je kan er ook een hapje eten.